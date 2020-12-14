14 Aralık 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Gözler kupaya çevrildi

Gözler kupaya çevrildi
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 14.12.2020

Fırtına, Ziraat Türkiye Kupası'nda çarşamba günü oynayacağı maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. yönetiminde dün 11.00'de başlayan idmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.

Fırtına, Ziraat Türkiye Kupası'nda çarşamba günü oynayacağı maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. yönetiminde dün 11.00'de başlayan idmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. sınavında for ma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı, diğerleri ise 5'e 2 çalışması, dar alan oyunları ve çift kale maç oynadı. Sakatlıkları nedeniyle ligdeki son iki maçta forma giymeyen Nwakaeme ve Djaniny, dünkü antrenmanda yer aldı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Bomba patlıyor! Fırtına'ya gol makinesi Bomba patlıyor! Fırtına'ya gol makinesi
Uğurcan Çakır duvarı! Uğurcan Çakır duvarı!
Nwakaeme Rize'ye yetişecek Nwakaeme Rize'ye yetişecek
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör