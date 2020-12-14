14 Aralık 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Afobe golü unuttu!

Afobe golü unuttu!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 14.12.2020

Sezon başında büyük umutlarla Stoke City'den kiralanan ve 'a gelene kadar başka kulüplerin bonservisine tam 40 milyon euro ödediği Benik Afobe, yine sınıfta kaldı.

Sezon başında büyük umutlarla Stoke City'den kiralanan ve 'a gelene kadar başka kulüplerin bonservisine tam 40 milyon euro ödediği Benik Afobe, yine sınıfta kaldı. Üst üste sergilediği kötü performanslar nedeniyle 'nın maçında ilk 11'den kestiği Kongolu futbolcu, ikinci yarıda oyuna girdi. Ancak yine beklenen futbolu gösteremedi. Takım arkadaşlarıyla anlaşmakta sıkıntı çeken Afobe, rakip savunmacılar arasında kayboldu. 11 lig maçında 3 kez ağları sarsan 27 yaşındaki futbolcu, 6 karşılaşmadır gole hasret.
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