Uğurcan set çekti

Fernandes’in sert şutlarına başarılı eldiven engel oldu.

Trabzonspor'un Kayserispor ile deplasmanda karşılaştığı mücadelede iki takım da net gol pozisyonu üretmekte bir hayli zorlandı. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli futbolcusu Manuel Fernandes ile tehlikeli olmaya çalıştı. 34 yaşındaki orta saha oyuncusu ilk devrede kazanılan frikikten topun başına geldi. Sert ve kavisli vurdu, Uğurcan Çakır doğru yer tutarak meşin yuvarlağı yumrukladı. İkinci devrede de Fernandes rakip ceza sahası içinde topla buluştu. Vuruşunda Uğurcan direğin altına gelen topu kornere çeldi.

DİĞER