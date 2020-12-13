Afobe kesik yedi

Trabzonspor'un Kongolu forveti 5 maçtır gol atamıyordu.

Trabzonspor'un Kongolu forveti 5 maçtır gol atamıyordu. Tecrübeli golcü dün kesik yedi. Abdullah Avcı, onu kenara çekerek hücum hattını, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban ve Fousseini Diabate'den oluşturdu. Ancak bu şekilde pozisyon bulamayınca deneyimli çalıştırıcı, devrede Afobe'yi Diabate'nin yerine sahaya sürdü. Avcı yine de istediğini alamadı. Afobe ayağına gelen topları olumlu şekilde kullanamadı.

DİĞER