13 Aralık 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Ekuban ileride yalnız kaldı

Ekuban ileride yalnız kaldı
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Giriş Tarihi: 13.12.2020

Bordo-mavililerde teknik direktör , Caleb Ekuban'ı en uçta kullandı.

Bordo-mavililerde teknik direktör , Caleb Ekuban'ı en uçta kullandı. Ganalı futbolcu hücumda sürekli yer değiştirerek kendini boşa çıkarmaya çalıştı ancak maç boyunca takım arkadaşlarından istediği pasları alamadı. 5 defa adam geçip, 8 ikili mücadele kazandı. Top alamadığında elini başına götürerek isyan etti. İkinci devrede Benik Afobe oyuna girince kanada geçti. Takımın kötü oyunu onu da düşürdü.

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