13 Aralık 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Marlon duvarı

Marlon duvarı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 13.12.2020

'un sol beki ilk yarıda mutlak golü engelledi.

'un sol beki ilk yarıda mutlak golü engelledi. Karambolde meşin yuvarlak 'un stoperi Sapunaru'nun önünde kaldı. Vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'ı geçti. Arka direkte bekleyen Marlon çizgiden çıkardı.

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