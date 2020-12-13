13 Aralık 2020, Pazar

TRABZONSPOR

'Irkçılığa hayır'

'Irkçılığa hayır'
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 13.12.2020

Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG-Başakşehir maçında yardımcı antrenör Pierre Webo'ya yapılan ırkçı saldırıya tepki devam etti. Stadı tribünlerinde "Irkçılığa Hayır" pankartı açıldı.

Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG-Başakşehir maçında yardımcı antrenör Pierre Webo'ya yapılan ırkçı saldırıya tepki devam etti. Stadı tribünlerinde "Irkçılığa Hayır" pankartı açıldı.

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