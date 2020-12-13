13 Aralık 2020, Pazar

TRABZONSPOR

18’lik Doğan Alemdar tam not aldı

18’lik Doğan Alemdar tam not aldı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 13.12.2020

Kayseri’nin kalesini genç Doğan Alemdar korudu. Başarılı kurtarışlar yapan file bekçisi bu sezon görev yapan en genç kaleci oldu.

Kayserispor'da kaleci Lung sakat, İsmail Çipe de corona virüsü karantinasında olduğu için kalede 18 yaşındaki Doğan Alemdar görev yaptı. 1.88 boyundaki file bekçisi böylece ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasında forma giydi. Doğan, genç yaşına rağmen başarılı kurtarışlarla alkış aldı; çıktığı ilk maçta kalesini gole kapattı. Özellikle Ekuban'ın bir şutunda gole izin vermeyip 1 puanda etkili oldu. Maç sonrası mevkidaşı Uğurcan'ın da tebrik ettiği Doğan "Elimden geleni yaptığımı düşünüyorum" diye konuştu. Öte yandan Doğan, bu sezon Süper Lig'de forma giyen en genç kaleci oldu.

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