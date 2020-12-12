Kayserispor - Trabzonspor maç ustaların kapışmasına sahne oluyor

Ligin 12. haftasında Kayserispor ile Trabzonspor mücadelesiyle birlikte ,ki deneyimli teknik adam da karşı karşıya gelecek. Abdullah Avcı ile Samet Aybaba birbirlerine 11 defa rakip oldular. Avcı 6 galibiyet görürken, 4 maç beraberlikle sonuçlandı.

Ligin 12. haftasında Kayserispor ile Trabzonspor mücadelesiyle birlikte ,ki deneyimli teknik adam da karşı karşıya gelecek. Abdullah Avcı ile Samet Aybaba birbirlerine 11 defa rakip oldular. Avcı 6 galibiyet görürken, 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Samet Aybaba sadece 1 galibiyet sevinci yaşayabildi.

BASİT HATAYA DİKKAT

Abdullah Avcı hafta boyunca antrenmanlarda oyuncularını basit hataya karşılık uyardı. Usta çalıştırıcı "Sivasspor'u da yenerek 3'te 3 yapabilirdik. Basit hata yüzünden berabere kaldık. Konsantrasyonunuz yüksek olsun" diyerek takımı uyardı.

'ALIŞKANLIK OLMALI'

Teknik direktör Abdullah Avcı, Kayseri maçına çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Başarılı hoca, "Çok çalıştık, ve 3 puanı çok istiyoruz. Hafta boyunca idmanlarda yaptıklarımızı sahada görmeyi arzuluyoruz. Kazanma alışkanlığı için çok önemli" dedi.

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