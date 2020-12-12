12 Aralık 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Kayserispor - Trabzonspor maç ustaların kapışmasına sahne oluyor

Ustaların kapışması
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 12.12.2020

Ligin 12. haftasında ile mücadelesiyle birlikte ,ki deneyimli teknik adam da karşı karşıya gelecek. ile birbirlerine 11 defa rakip oldular. Avcı 6 galibiyet görürken, 4 maç beraberlikle sonuçlandı.

Ligin 12. haftasında ile mücadelesiyle birlikte ,ki deneyimli teknik adam da karşı karşıya gelecek. ile birbirlerine 11 defa rakip oldular. Avcı 6 galibiyet görürken, 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Samet Aybaba sadece 1 galibiyet sevinci yaşayabildi.

BASİT HATAYA DİKKAT
Abdullah Avcı hafta boyunca antrenmanlarda oyuncularını basit hataya karşılık uyardı. Usta çalıştırıcı "'u da yenerek 3'te 3 yapabilirdik. Basit hata yüzünden berabere kaldık. Konsantrasyonunuz yüksek olsun" diyerek takımı uyardı.

'ALIŞKANLIK OLMALI'
Teknik direktör Abdullah Avcı, Kayseri maçına çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Başarılı hoca, "Çok çalıştık, ve 3 puanı çok istiyoruz. Hafta boyunca idmanlarda yaptıklarımızı sahada görmeyi arzuluyoruz. Kazanma alışkanlığı için çok önemli" dedi.

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