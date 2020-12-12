12 Aralık 2020, Cumartesi

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Trabzonspor'da Benik Afobe hırslı

Benik Afobe hırslı
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Giriş Tarihi: 12.12.2020

'un forveti Benik Afobe, Fenerbahçe deplasmanında ağları sarstıktan sonra stop etti. 5 haftadır gol atamayan Kongolu, suskunluğuna Kayseri deplasmanında son vermeyi planlıyor.

'un forveti Benik Afobe, Fenerbahçe deplasmanında ağları sarstıktan sonra stop etti. 5 haftadır gol atamayan Kongolu, suskunluğuna Kayseri deplasmanında son vermeyi planlıyor. İdmanlarda hırsla çalışan 27 yaşındaki hücum oyuncusuna teknik direktör ve takım arkadaşlarından da büyük destek var. Avcı, Afobe'ye "Kaliteni biliyorum, sana güveniyorum derken takım arkadaşları da gol şanssızlığını kıracağını söylediler. Bu sözlerle iyice motive olan Benik Afobe sabırsızlıkla maçın başlama saatini bekliyor.
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