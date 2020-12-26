26 Aralık 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan transferde Mamadou Fofana hamlesi!

Fırtına'dan orta saha hamlesi! Süper Lig'de de oynamıştı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 26.12.2020

Teknik direktör 'nın gelmesiyse beraber Süper Lig'de yenilgi yüzü görmeyen , devre arası transfer dönemi için çalışmalarını da sürdürüyor. Fırtına, daha önce Süper Lig'de de forma giyen Mamadou Fofana'yı listesine aldı.

Süper Lig'de son olarak Hatayspor'u 1-0 mağlup eden , ligin 15. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer bir yandan da transfer çalışmalarına hız erdi.

Teknik direktör 'nın isteği doğrultusunda çalışmalara başlayan Fırtına, devre arasını iple çekiyor.

Trabzonspor'un hedefinde olan isim ise bir dönem Alanyaspor'da forma giyen Metz'de forma giyen Mamadou Fofana...

Spor'un haberine göre bordo-mavililer Fofana'yı kadrosuna katmak için girişimlerine başladı.

22 yaşındaki futbolcu bu sezon Metz'de 8'i ilk 11 olmak üzere 11 maçta görev aldı.

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