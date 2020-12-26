Trabzonspor'dan transferde Mamadou Fofana hamlesi!
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelmesiyse beraber Süper Lig'de yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını da sürdürüyor. Fırtına, daha önce Süper Lig'de de forma giyen Mamadou Fofana'yı listesine aldı.
Süper Lig'de son olarak Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, ligin 15. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
Bordo-mavililer bir yandan da transfer çalışmalarına hız erdi.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda çalışmalara başlayan Fırtına, devre arasını iple çekiyor.
Trabzonspor'un hedefinde olan isim ise bir dönem Alanyaspor'da forma giyen Metz'de forma giyen Mamadou Fofana...
TRT Spor'un haberine göre bordo-mavililer Fofana'yı kadrosuna katmak için girişimlerine başladı.
22 yaşındaki futbolcu bu sezon Metz'de 8'i ilk 11 olmak üzere 11 maçta görev aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları