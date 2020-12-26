Trabzonspor'dan transferde Mamadou Fofana hamlesi!

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelmesiyse beraber Süper Lig'de yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını da sürdürüyor. Fırtına, daha önce Süper Lig'de de forma giyen Mamadou Fofana'yı listesine aldı.

Süper Lig'de son olarak Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, ligin 15. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer bir yandan da transfer çalışmalarına hız erdi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda çalışmalara başlayan Fırtına, devre arasını iple çekiyor.

Trabzonspor'un hedefinde olan isim ise bir dönem Alanyaspor'da forma giyen Metz'de forma giyen Mamadou Fofana...

TRT Spor'un haberine göre bordo-mavililer Fofana'yı kadrosuna katmak için girişimlerine başladı.

22 yaşındaki futbolcu bu sezon Metz'de 8'i ilk 11 olmak üzere 11 maçta görev aldı.

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