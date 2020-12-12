12 Aralık 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Pereira dönüyor

Pereira dönüyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 12.12.2020

'da Joao Pereira cezası sebebiyle maçında forma giyememişti. sağ bek bugünkü karşılaşmasında ilk 11'deki yerini alacak.

Karadeniz ekibinde Joao Pereira kırmızı kart cezası sebebiyle maçında forma giyememişti. sağ bek bugünkü karşılaşmada ilk 11'deki yerini alacak.
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