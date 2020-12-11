11 Aralık 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un Kayserispor maçı kafilesi açıklandı! 3 isim kadroda yok

Fırtına'nın Kayseri maçı kafilesi açıklandı! 3 isim kadroda yok
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Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 Giriş Tarihi: 11.12.2020

'in 12. haftasında cumartesi günü Hes Kablo 'a konuk olacak 'un kamp kafilesi belli oldu. Bordo-mavililerde Nwakaeme, Djaniny ve Plaza sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

'in 12. haftasında cumartesi günü Hes Kablo 'a konuk olacak 'un kamp kafilesi belli oldu. Bordo-mavililerde Nwakaeme, Djaniny ve Plaza sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. İşte bordo-mavili takımın Kayserispor maçı kadrosunda yer alan isimler:

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Majid Hosseini, Edgar Ie, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Joap Pereira, Serkan Asan, Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio, Lewis Baker, Abdulkadir Parmak, Ahmet Canbaz, Safa Kınalı, Abdülkadir Ömür, Bilal Başacıkoğlu, Yusuf Sarı, Fousseini Diabate, Caleb Ekuban, Benik Afobe

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