4x4’lük zirve planı
Liderin 10 puan gerisinde yer alan Trabzonspor, 4 maçta 12 puan toplayıp yarışa ağırlığını koymayı planlıyor.
Süper Lig'de son 3 maçta yenilmeden 7 puan toplayan Trabzonspor buna rağmen liderin hala 10 puan gerisinde yer alıyor. Sezona kötü başlamanın faturası 11 maçta 20 puan kaybedilerek ödendi. 13 puanla 13. sırada bulunan Karadeniz Fırtınası'nda teknik heyet zirve yarışında iddialı konuma gelmek için 4 maçlık yeni plan yaptı. Hedef; 2020 yılında sırasıyla Kayserispor (D), Çaykur Rizespor, Hatayspor (D) ve Galatasaray ile oynanacak 4 karşılaşmayı kazanıp yarışa ortak olmak. Arada Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor sınavı da olacak. İlk amaç yarınki Kayserispor engelini kayıpsız geçmek.
PEREIRA NÖBETİ ALIYOR
Sivas maçında kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Pereira, Kayseri'de formasını geri alacak. Pereira'nın dönüşüyle sağ kanadın hareketlenmesi bekleniyor.
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