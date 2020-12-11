11 Aralık 2020, Cuma

TRABZONSPOR

4x4’lük zirve planı

4x4’lük zirve planı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 11.12.2020

Liderin 10 puan gerisinde yer alan , 4 maçta 12 puan toplayıp yarışa ağırlığını koymayı planlıyor.

Süper Lig'de son 3 maçta yenilmeden 7 puan toplayan buna rağmen liderin hala 10 puan gerisinde yer alıyor. Sezona kötü başlamanın faturası 11 maçta 20 puan kaybedilerek ödendi. 13 puanla 13. sırada bulunan Karadeniz Fırtınası'nda teknik heyet zirve yarışında iddialı konuma gelmek için 4 maçlık yeni plan yaptı. Hedef; 2020 yılında sırasıyla (D), , Hatayspor (D) ve Galatasaray ile oynanacak 4 karşılaşmayı kazanıp yarışa ortak olmak. Arada Ziraat Türkiye Kupası'nda sınavı da olacak. İlk amaç yarınki Kayserispor engelini kayıpsız geçmek.

PEREIRA NÖBETİ ALIYOR

Sivas maçında kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Pereira, Kayseri'de formasını geri alacak. Pereira'nın dönüşüyle sağ kanadın hareketlenmesi bekleniyor.

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