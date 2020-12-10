Trabzonspor hücum hattından fayda alamıyor

Trabzonspor ligde gol sayılarına bakıldığında orta sıralarda yer alıyor. Bordo-mavililer rakip ağları 13 defa sarsabildi. Hücum hattından sadece 5 gollük katkı alabildiler.

Trabzonspor ligde gol sayılarına bakıldığında orta sıralarda yer alıyor. Bordo-mavililer rakip ağları 13 defa sarsabildi. Hücum hattından sadece 5 gollük katkı alabildiler. Rakiplerinde ise bu durum çok farklı. Alanyaspor hücum hattından 11, Galatasaray ve Beşiktaş 11'er, Başakşehir ise 7 gol buldu.

SÖRLOTH ARANIYOR

Fırtına geride kalan 11 haftada fileleri 1 defa sarstı. Alexander Sörloth geçen sezon aynı dönemde 6 gol, 3 asistle 9 gollük katkı vermişti.

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