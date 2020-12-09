09 Aralık 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a Nwakaeme müjdesi!

Trabzonspor'a Nwakaeme müjdesi!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 09.12.2020

maçını kaçıran Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Nwakaeme takıma katılıyor. karşılaşmasında oynaması bekleniyor.

Ligde Fırtına'nın ile oynadığı mücadelede Anthony Nwakaeme sakatlığı sebebiyle forma giyememişti. Tecrübeli kanat oyuncusundan keyifli haber geldi. Nwakaeme'nin sağ arka adalesindeki gerilmenin ciddi oranda azaldığı kaydedildi. 31 yaşındaki hücum oyuncusunun takımla birlikte çalışacak seviyeye yaklaştığı öğrenildi. Nwakaeme'nin ile oynanacak maçta sahada olabileceği kaydedildi. Teknik direktör da hücumda en çok güvendiği ayaklardan biri olan Nwakaeme'nin dönüşüne bir hayli sevindi.

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