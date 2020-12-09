Campi için ayrılık vakti

Fırtına'nın kadrosuna katmak için uzun uğraşlar verdiği Gaston Campi beklenilen katkıyı veremedi. Tecrübeli stoper için gelen teklifler idman performansı sebebiyle reddedilmişti ancak karar değişti. Fırtına makul bir teklif gelmesi halinde Arjantinli stoperiyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Fırtına'nın kadrosuna katmak için uzun uğraşlar verdiği Gaston Campi beklenilen katkıyı veremedi. Tecrübeli stoper için gelen teklifler idman performansı sebebiyle reddedilmişti ancak karar değişti. Fırtına makul bir teklif gelmesi halinde Arjantinli stoperiyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

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