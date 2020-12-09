09 Aralık 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Djaniny zor

Djaniny zor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 09.12.2020

kasık adalesinden problem yaşayan Djaniny Semedo'dan ise gelen haberler iyi değil.Yeşil Burun Adalı oyuncunun karşılaşmasını da kaçıracağı belirtildi.

kasık adalesinden problem yaşayan Djaniny Semedo'dan ise gelen haberler iyi değil.Yeşil Burun Adalı oyuncunun karşılaşmasını da kaçıracağı belirtildi.

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