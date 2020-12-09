09 Aralık 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Hosseini kayboldu

Hosseini kayboldu
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.12.2020

Hem stoperde hem de ön liberoda oynayabilen Majjd Hosseini istediği süreleri bulamıyor. Bu sezon sadece Alanyaspor maçında 5 dakika oynayan İranlı savunmacı formayı unuttu. 24 yaşındaki futbolcu 'dan da forma alamadı. Sezon başında Sampdoria'nın transfer gündemine girmişti.

Hem stoperde hem de ön liberoda oynayabilen Majjd Hosseini istediği süreleri bulamıyor. Bu sezon sadece Alanyaspor maçında 5 dakika oynayan İranlı savunmacı formayı unuttu. 24 yaşındaki futbolcu 'dan da forma alamadı. Sezon başında Sampdoria'nın transfer gündemine girmişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Fransa’da moda Trabzonspor Fransa’da moda Trabzonspor
Djaniny zor Djaniny zor
Trabzonspor'a Nwakaeme müjdesi! Trabzonspor'a Nwakaeme müjdesi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör