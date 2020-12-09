Hosseini kayboldu

Hem stoperde hem de ön liberoda oynayabilen Majjd Hosseini istediği süreleri bulamıyor. Bu sezon sadece Alanyaspor maçında 5 dakika oynayan İranlı savunmacı formayı unuttu. 24 yaşındaki futbolcu Abdullah Avcı'dan da forma alamadı. Sezon başında Sampdoria'nın transfer gündemine girmişti.

Hem stoperde hem de ön liberoda oynayabilen Majjd Hosseini istediği süreleri bulamıyor. Bu sezon sadece Alanyaspor maçında 5 dakika oynayan İranlı savunmacı formayı unuttu. 24 yaşındaki futbolcu Abdullah Avcı'dan da forma alamadı. Sezon başında Sampdoria'nın transfer gündemine girmişti.

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