Hakan’a sözleşme

Bordo-mavili ekip, alt yapıdan kaleci Hakan Aydın ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Bordo-mavili ekip, alt yapıdan kaleci Hakan Aydın ile profesyonel sözleşme imzaladı. Tesislerdeki imza törenine Hakan'ın anne ve babası da katıldı. Trabzonspor U19 Takımı'nın başarılı file bekçisi Hakan Aydın 2003 doğumlu ve 1.98 boyunda.

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