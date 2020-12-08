08 Aralık 2020, Salı

TRABZONSPOR

Hakan’a sözleşme

Hakan’a sözleşme
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 08.12.2020

Bordo-mavili ekip, alt yapıdan kaleci ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Bordo-mavili ekip, alt yapıdan kaleci ile profesyonel sözleşme imzaladı. Tesislerdeki imza törenine Hakan'ın anne ve babası da katıldı. U19 Takımı'nın başarılı file bekçisi Hakan Aydın 2003 doğumlu ve 1.98 boyunda.

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