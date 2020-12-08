08 Aralık 2020, Salı

TRABZONSPOR

Ekuban ne yapsın!

Ekuban ne yapsın!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 08.12.2020

karşısında öne çıkan isimlerden olan Ganalı yıldız Ekuban'ın attığı gol Trabzon’un galibiyetine yetmedi.

Bordo-mavili formayla 3. sezonuna giren Caleb Ekuban, karşısında da golünü attı. Sakatlıklar ve koronavirüs nedeniyle bu sezon Süper Lig'de 5 maç kaçıran Ganalı yıldız, 9. haftada 1-0 sona eren Erzurumspor maçından sonra Sivasspor ağlarını da havalandırdı. Bu kez takımına galibiyeti getiremeyen 26 yaşındaki futbolcu, 'un hücum organizasyonlarında kilit rol oynadı. İlk yarının son dakikalarında attığı golde driplingiyle dikkat çeken Ekuban, rakibin hücuma çıktığı sırada pas arası yaptı. Tecrübeli futbolcu, uzun süre topla koşarken, Abdülkadir Ömür ile yaptığı verkacın ardından kaleci Samassa'yı avladı. Attığı golün yanı sıra tehlikeli pozisyonlara da giren Ekuban, yüzde 65 pas isabetiyle oynadı, 12 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı.
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