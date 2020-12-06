06 Aralık 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Hosseini işi belirsiz!

Hosseini işi belirsiz!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.12.2020

'da teknik direktörlük görevine 'nın gelişinin ardından çıkış yakalayan bordo-mavililerde takımda kimin kalıp kimin gideceği merak konusu oldu. Bu sezon fazla şans bulamayan için gelen iki teklif hakkında son kararı Abdullah Avcı verecek.

'un İranlı stoperi yurt dışından 2 takımla görüşüyor. 24 yaşındaki oyuncuyla ilgili son kararı teknik direktör verecek ancak kontrat yılında olduğu için yönetim devre arası satarak bonservis kazanmak istiyor. (Fotomaç)
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