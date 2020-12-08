08 Aralık 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor’da gençler kadroda

Trabzonspor’da gençler kadroda
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 08.12.2020

Bordo-mavililerin , maçının kadrosuna genç isimleri de aldı. 20 yaşındaki sol bek Faruk Can Genç, ilk A takım kadrosunda yer buldu.

Bordo-mavililerin , maçının kadrosuna genç isimleri de aldı. 20 yaşındaki sol bek Faruk Can Genç, ilk A takım kadrosunda yer buldu. Bu sezon yalnızca 1 maçta 4 dakika süre alan forvet Stiven Plaza da 4 maç sonra teknik heyet tarafından kadroya alındı.
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