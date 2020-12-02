02 Aralık 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Abdullah Avcı'dan Anthony Nwakaeme'ye terapi! "Yeteneklerin..."

Avcı'dan Nwakaeme'ye terapi! Yeteneklerin...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 02.12.2020

2 maçtır etkisiz kalan Nijeryalı yıldızı Nwakaeme ile konuştu. Avcı, “Yeteneklerine bu takımın ihtiyacı var. Sana güvenim tam”dedi.

'da bu sezon geride kalan 10 haftada 8 defa şans buldu. 3 gol kaydederken, 1 de asist yaptı. Nijeryalı yıldızdan çok daha fazlası beklenirken teknik direktör da tecrübeli oyuncusuyla bir konuşma yaptı. Deneyimli hoca "Bu takımın senin yeteneklerine ihtiyacı var. Tek başına maç alabilecek büyük bir oyuncusun. Benim de sana güvenim tam" ifadelerini kullanarak 31 yaşındaki futbolcuya olan güvenini belirtti. Nwakaeme'nin de bu sözlere teşekkür ederek saha içinde çok daha fazlasını yapma sözü verdiği kaydedildi. (Fotomaç)
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