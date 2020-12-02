02 Aralık 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Golü atan seriyi bitiriyor!

Golü atan seriyi bitiriyor!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 02.12.2020

Teknik direktörlük görevine 'yı getiren 'da, yıldız isimlerin performansının artması teknik heyeti memnun etti. İşte o detaylar...

Teknik direktörlüğe 'nın gelişiyle birlikte takım savunması seviye atlarken, oyuncuların da bireysel performansları her geçen gün yükseliyor. Buna en güzel örnek Caleb Ekuban ve . Sakatlık sebebiyle sezona iyi başlangıç yapamayan Ekuban, Avcı'nın ilk maçında BB Erzurumspor karşısında maçtaki tek golü atmıştı. Ganalı yıldız, Fırtına'nın 57 günlük galibiyet hasretini dindirmişti. Lewis Baker da Ankaragücü'ne attığı frikikle devinin 124 günlük deplasman zaferi özlemine son vermişti. (Fotomaç)
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