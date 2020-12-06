06 Aralık 2020, Pazar
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Bordo-mavili kipte teknik direktör Abdullah Avcı gelir gelmez savunmadaki sorunlara eğilmişti. Deneyimli çalıştırıcının çıktığı iki karşılaşmada da Trabzonspor kalesinde gol görmemişti. Ancak hücumdaki problemler de dikkat çekmişti. Avcı bu hafta daha çok hücum aksiyonları üzerinde durdu. Oyuncularına bol bol şut idmanı yaptıran Avcı, yetenekli yıldızlarından da sorumluluk almasını istedi. Başarılı teknik adam hücumdaki isimlere 'özgürlük' vererek potansiyellerini göstermelerini istiyor. (Fotomaç)
Trabzonspor seri peşinde! Avcı'nın yıkım planı hazır
Ligde 3’te 3 yapmak isteyen Trabzonspor'da, Avcı defanstaki sorunları çözdükten sonra rotasını hücuma kırmıştı.Tecrübeli hoca, Sivasspor mücadelesinde yetenekli oyuncularına ‘özgürlük’ tanıyacak. Onların hünerlerinden faydalanmak isteyecek.
Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın gelmesiyle yukarı doğru ivmelenmişti. Sırasıyla BB Erzurumspor, Ankaragücü'nü deviren Trabzonspor, gözünü Sivasspor maçına çevirdi. Bordo-mavililer arkalarına aldıkları rüzgarla hanelerine bir 3 puan daha yazdırarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da galibiyet için planlarını yaptı. Bunları antrenmanlarda öğrencilerine tek tek anlattı. Usta hoca özellikle hafta boyunca yaptıkları hücum çalışmalarının meyvesini almayı planlıyor.
Bordo-mavili kipte teknik direktör Abdullah Avcı gelir gelmez savunmadaki sorunlara eğilmişti. Deneyimli çalıştırıcının çıktığı iki karşılaşmada da Trabzonspor kalesinde gol görmemişti. Ancak hücumdaki problemler de dikkat çekmişti. Avcı bu hafta daha çok hücum aksiyonları üzerinde durdu. Oyuncularına bol bol şut idmanı yaptıran Avcı, yetenekli yıldızlarından da sorumluluk almasını istedi. Başarılı teknik adam hücumdaki isimlere 'özgürlük' vererek potansiyellerini göstermelerini istiyor. (Fotomaç)
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