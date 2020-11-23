23 Kasım 2020, Pazartesi
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Arkadaşlarından 10 gün uzak kalmasına rağmen Abdullah Avcı'nın sistemine hemen ayak uyduran Ekuban, hocasından forma istedi ve sahaya çıktı. Karadeniz devinin galibiyet golünü atan 1.82 boyundaki forvet, üç puanın baş kahramanı oldu. Ligde sakatlığı ve Kovid testi pozitif çıkması nedeniyle 4 maçta görev alabilen Ganalı, sezonun ilk golünü kaydederek takımına 3 puanı kazandırdı (Fotomaç)
Uçaktan indi maça çıktı! Fırtına'da Ekuban rüzgarı
Salı günü Gana Milli Takımı ile maça çıkan 29 yaşındaki Caleb Ekuban, perşembe günü Trabzon’a indi ve dün Erzurum filelerini sarstı. Ekuban bu sezon ilk golünü kaydetti.
Süper Lig'de bu sezon ilk 8 haftada yalnızca bir galibiyet alabilen ve tarihin en kötü başlangıçlarından birine imza atan Trabzonspor, kötü gidişata 'dur' dedi. Erzurum'u 1-0 mağlup eden Fırtına'yı Ekuban coşturdu. Lige verilen arada Gana Milli Takımı'na giden ve salı günü çıktığı maçta 67 dakika sahada kalan 26 yaşındaki santrfor, yorucu bir yolcuğun ardından perşembe günü Trabzon'a ayak bastı.
Arkadaşlarından 10 gün uzak kalmasına rağmen Abdullah Avcı'nın sistemine hemen ayak uyduran Ekuban, hocasından forma istedi ve sahaya çıktı. Karadeniz devinin galibiyet golünü atan 1.82 boyundaki forvet, üç puanın baş kahramanı oldu. Ligde sakatlığı ve Kovid testi pozitif çıkması nedeniyle 4 maçta görev alabilen Ganalı, sezonun ilk golünü kaydederek takımına 3 puanı kazandırdı (Fotomaç)
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