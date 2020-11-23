23 Kasım 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Uğurcan Çakır 6 hafta sonra 'Dur' dedi!

Uğurcan Çakır 6 hafta sonra 'Dur' dedi!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 23.11.2020

Bu sezon sadece 2. haftada deplasmandaki Denizli (0-0) maçını gol yemeden bitiren Uğurcan Çakır, 6 hafta sonra Erzurum’a geçit vermedi.

Süper Lig'in ilk 8 haftalık diliminde 15 golle en fazla gol yiyen takım olan , 11 maç sonra evinde kalesini kapattı. Bordo-mavililerin yeni teknik direktörü , 'Bu kadar gol yenmez' demiş ve öncelikle savunma üzerinde duracaklarını açıklamıştı. Şenol Güneş Stadı'nda oynadığı son 11 maçta da gol yiyen Fırtına, Avcı ile kötü geleneği bitirdi. (Fotomaç)
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