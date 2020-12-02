02 Aralık 2020, Çarşamba
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RESMİ GİRİŞİM YAPILACAK
Bordo-mavililer, Marko Livaja'yı Ocak ayında kadrosuna katmak için resmi girişimlerine başlıyor. Karadeniz ekibinin transfer komitesi Hırvat hücum oyuncusu için kulübü AEK ile masaya oturacak. Düşük bir bonservis bedeline işi çözmeyi planlıyorlar. 27 yaşındaki golcü için tüm şartlar zorlanacak. Eğer iş devre arası transferinde bitmezse yönetim Livaja'nın kontratı sezon sonu biteceği için masadan kalkmayacak. Yaz transfer dönemi için pazarlıklarını sürdürecek. (Fotomaç)
Trabzonspor Marko Livaja'yı gündemine aldı
Trabzonspor, 27 yaşındaki Marko Livaja'yı sezon başında alamamıştı. Devre arası için AEK ile masaya oturacak. Olmazsa sezon sonu bonservissiz transfer edilecek.
Karadeniz ekibi Trabzonspor'un Marko Livaja aşkı bitmek bilmiyor. Abdullah Avcı'nın gelişiyle savunmayı toparlayan Trabzonspor, hücumdaki problemlerinin bir kısmını takım içinden çözecek, ayrıca transferle de güçlenecek. Bordo-mavililerin gözdesi AEK forması giyen Marko Livaja. Hırvat futbolcu için izlenecek yol haritası da belirlendi. Abdullah Avcı ve ekibinin de onay verdiği 27 yaşındaki futbolcu için yönetim kolları sıvıyor. İlk plan işi devre arasında bitirmek.
RESMİ GİRİŞİM YAPILACAK
Bordo-mavililer, Marko Livaja'yı Ocak ayında kadrosuna katmak için resmi girişimlerine başlıyor. Karadeniz ekibinin transfer komitesi Hırvat hücum oyuncusu için kulübü AEK ile masaya oturacak. Düşük bir bonservis bedeline işi çözmeyi planlıyorlar. 27 yaşındaki golcü için tüm şartlar zorlanacak. Eğer iş devre arası transferinde bitmezse yönetim Livaja'nın kontratı sezon sonu biteceği için masadan kalkmayacak. Yaz transfer dönemi için pazarlıklarını sürdürecek. (Fotomaç)
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