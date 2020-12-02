02 Aralık 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor Marko Livaja'yı gündemine aldı

Fırtına'ya Hırvat golcü! Devre arası görüşülecek
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 02.12.2020

, 27 yaşındaki 'yı sezon başında alamamıştı. Devre arası için ile masaya oturacak. Olmazsa sezon sonu bonservissiz transfer edilecek.

Karadeniz ekibi 'un aşkı bitmek bilmiyor. 'nın gelişiyle savunmayı toparlayan Trabzonspor, hücumdaki problemlerinin bir kısmını takım içinden çözecek, ayrıca transferle de güçlenecek. Bordo-mavililerin gözdesi forması giyen Marko Livaja. Hırvat futbolcu için izlenecek yol haritası da belirlendi. Abdullah Avcı ve ekibinin de onay verdiği 27 yaşındaki futbolcu için yönetim kolları sıvıyor. İlk plan işi devre arasında bitirmek.




RESMİ GİRİŞİM YAPILACAK

Bordo-mavililer, Marko Livaja'yı Ocak ayında kadrosuna katmak için resmi girişimlerine başlıyor. Karadeniz ekibinin transfer komitesi Hırvat hücum oyuncusu için kulübü AEK ile masaya oturacak. Düşük bir bonservis bedeline işi çözmeyi planlıyorlar. 27 yaşındaki golcü için tüm şartlar zorlanacak. Eğer iş devre arası transferinde bitmezse yönetim Livaja'nın kontratı sezon sonu biteceği için masadan kalkmayacak. Yaz transfer dönemi için pazarlıklarını sürdürecek. (Fotomaç)
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