01 Aralık 2020, Salı

TRABZONSPOR

Dön gel Sörloth

Dön gel Sörloth
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 01.12.2020

taraftarı, RB Leipzig'de tam bir hayal kırıklığı olan Sörloth'un hesaplarına "Geri dön" mesajları bırakıyor.

taraftarı, RB Leipzig'de tam bir hayal kırıklığı olan Sörloth'un sosyal medya hesaplarına "Geri dön" mesajları bırakıyor. Oyuncuya takım arkadaşlarının göstermediği desteği veren bordo-mavililer, Norveçli yıldızın Trabzon'da yeniden kendini bulacağını düşünüyor. Sörloth'a "Gel yine buralarda kral ol. Sen bize biz sana hasret" ifadeleriyle eski gol krallarının yeniden formalarını giymesini istediler
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