28 Kasım 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor bu sezon ilk kez deplasmanda kazandı

Fırtına şansızlığını kırdı! Deplasmanda...
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Giriş Tarihi: 28.11.2020

, 'in 10. haftasında oynanan mücadelede deplasmanda Ankaragücü'nü mağlup etti. Bu sonucun ardından bordo-mavililer bu sezon ilk deplasman galibiyetini elde etti.

Teknik direktör ile bambaşka bir kimliğe bürünen ve yükselişe geçen , ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Dış sahada 124 gündür kazanamayan Karadeniz devi, A.Gücü'nü mağlup ederek dış sahadaki galibiyet hasretine son verdi. En son deplasmanda geçen sezon 25 Temmuz'da oynanan ligin son haftası maçında Kayserispor karşısında 2-1 galip gelen Karadeniz ekibi, bu sezon dış sahada galibiyet alamamıştı. , bu sezon 5 deplasman maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle hanesine 6 puan yazdırdı. (Fotomaç)
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