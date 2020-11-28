28 Kasım 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Stoperin kralı Vitor Hugo!

Stoperin kralı Hugo!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 28.11.2020

'un her sene sorunu haline gelen stoper bölgesi bu sezon adeta ile rafa kalktı. Brezilyalı isim bu sezon göstermiş olduğu performansla adeta savunmanı sorumluluğunu üstlendi.

Senelerdir savunmada sıkıntı çeken 'a ilaç oldu. Ligde en az 5 maça çıkan stoperler dikkate alındığında Vitor Hugo, hava topu kazanma (4.5) ve topu uzaklaştırma (5.6) kriterlerinde en iyi isim oldu. 29 yaşındaki yıldız dün de çok önemli işler yaptı. (Fotomaç)

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