Trabzonspor'un her sene sorunu haline gelen stoper bölgesi bu sezon adeta Vitor Hugo ile rafa kalktı. Brezilyalı isim bu sezon göstermiş olduğu performansla adeta savunmanı sorumluluğunu üstlendi.

Senelerdir savunmada sıkıntı çeken Trabzonspor'a Vitor Hugo ilaç oldu. Ligde en az 5 maça çıkan stoperler dikkate alındığında Vitor Hugo, hava topu kazanma (4.5) ve topu uzaklaştırma (5.6) kriterlerinde en iyi isim oldu. 29 yaşındaki yıldız dün de çok önemli işler yaptı. (Fotomaç)



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