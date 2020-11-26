26 Kasım 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Abdülkadir Ömür'e özel motivasyon! Yıldız futbolcu...

Ömür'e özel motivasyon! Yıldız futbolcu...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 26.11.2020

21 yaşındaki sağ kanat 'ün performansının artması için hem hem ekibinde yer alan futbolcu ile özel ilgileniyor.

Abdülkadir Ömür için artık yeni bir sayfa açılıyor… Yeni teknik ekip, 21 yaşındaki yıldızın hem fiziksel performansını geliştirmek hem de mental olarak da ona katkı yapmak için kolları sıvamış durumda. , Erzurumspor maçı sonrası özel görüştüğü 1.68 boyundaki futbolcuyu, "Sahada özgürsün, yeteneklerini kullanma noktasında asla soru işaretleri oluşmasın. Bu takım senden çok şey bekliyor ve bunları yapacak kaliten var" diyerek motive etmeye çalışıyor. Tecrübeli hocanın ekibinde bulunan de genç oyuncuyla özel ilgileniyor. Çevikel, saha dışı olaylardan çok etkilendiğini düşünen Ömür'ü, psikolojik olarak çok daha iyi bir noktaya getirmek için özel mesai harcayacak. (Fotomaç)
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