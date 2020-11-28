28 Kasım 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Lewis Baker örümcek ağını aldı!

Baker örümcek ağını aldı!
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Giriş Tarihi: 28.11.2020

’un orta sahası , Ankaragücü deplasmanında ‘jeneriklik’ bir gol kaydetti. 25 yaşındaki futbolcu vurdu, Ricardo meşin yuvarlağı ancak ağlarında gördü

Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada futbolseverler mükemmel bir gol izledi. Karşılaşmanın ilk yarısı sona ererken kazanılan serbest vuruşta meşin yuvarlağın başına gelen topa müthiş bir falso ile vurdu. Başkent temsilcisinin kalecisi Ricardo tüm çabasıyla topu kurtarmaya çalıştı ancak İngiliz yıldız 'örümcek ağlarını' temizledi. Takım arkadaşları harika gol için Lewis Baker'ı tebrik ettiler.

BU SEZON İLK GOLÜ

Lewis Baker bu sezon daha önce de frikikleri kullanmış ancak bir türlü ağlarla buluşturamamıştı. Dün muhteşem vuruşuyla bu şanssızlığını kırdı. Daha önce Yeni Malatyaspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında asist yapan 25 yaşındaki oyuncu bu sezon ilk golünü Ankaragücü'ne atmış oldu. Gol sonrası Baker'ın keyfi bir hayli yerine geldi. Çok daha keyifli bir futbol oynamaya başladı. (Fotomaç)
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