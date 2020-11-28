28 Kasım 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Avcı geldi kale kapandı

Avcı geldi kale kapandı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 28.11.2020

, göreve geldiğinde kalesinde 15 gol görmüştü. Ligin en fazla gol yiyen takımıydı. Abdullah Avcı'nın dokunuşularıyla kale kapandı.

Deneyimli çalıştırıcı öncelikle savunmayı toparlamaları gerektiğini söylemişti. Dokunuşları işe yaradı. Fırtına, Avcı ile ilk maçında BB Erzurumspor'u 1-0 yenmişti. Dün de A.Gücü'nü aynı skorla devirdi. Trabzon, Kasım 2019'dan sonra ilk defa ligde iki maç üst üste gol yemedi.

MARLON HATASIZDI
'un sol beki Marlon, öncesinde çok eleştiriliyordu. Brezilyalı oyuncu, yeni teknik adam ile kendini buldu. Hücumda beklenilen etkiyi gösteremese de savunmada hiç hata yapmadı. Orkan ve ile tehlikeli gelen Ankaragücü'ne bu alandan hiç şans tanımadı. Abdullah Avcı'dan maç sonunda alkışı aldı.

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