Biri yer biri Baker
Trabzonspor’un orta sahası, Ankaragücü deplasmanında ‘jeneriklik’ bir gol kaydetti. 25 yaşındaki futbolcu vurdu, Ricardo meşin yuvarlağı ancak ağlarında gördü.
Bordo-mavılı ekibin Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada futbolseverler mükemmel bir gol izledi. Karşılaşmanın ilk yarısı sona ererken kazanılan serbest vuruşta meşin yuvarlağın başına gelen Lewis Baker topa müthiş bir falso ile vurdu. Başkent temsilcisinin kalecisi Ricardo tüm çabasıyla topu kurtarmaya çalıştı ancak İngiliz yıldız 'örümcek ağlarını' temizledi. Takım arkadaşları harika gol için Lewis Baker'ı tebrik ettiler.
BU SEZON İLK GOLÜ
Lewis Baker bu sezon daha önce de frikikleri kullanmış ancak bir türlü ağlarla buluşturamamıştı. Dün muhteşem vuruşuyla bu şanssızlığını kırdı. Daha önce Yeni Malatyaspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında asist yapan 25 yaşındaki oyuncu bu sezon ilk golünü Ankaragücü'ne atmış oldu. Gol sonrası Baker'ın keyfi bir hayli yerine geldi. Çok daha keyifli bir futbol oynamaya başladı.
HASRETİ SONA ERDİ
Lewis Baker kariyerindeki son frikik golünü 15 Ekim 2016'da Vitesse'de oynarken kaydetmişti. AZ Alkmaar ağlarını sarsan İngiliz yıldızın serbest vuruştan gol hasreti dün sona erdi. Ankaragücü filelerini sarsmayı başardı.
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