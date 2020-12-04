04 Aralık 2020, Cuma
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5 SÜPER LİG 1 KUPA SINAVI
DG Sivasspor
Kayserispor (D)
ZTK Adana Demirspor
Çaykur Rizespor
Hatayspor (D)
Galatasaray
İki kulvarda üst üste kritik sınavlara çıkacak olan Trabzonspor, Adana Demirspor maçının ardından 19 Aralık'ta ligde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. 22 Aralık'ta bu kez Hatayspor deplasmanına gidecek olan bordomavililer, zorlu fikstürdeki son maçını 26 Aralık'ta sahasında Galatasaray ile oynayacak. Ortalama 3 günde bir maç yapacak olan Abdullah Avcı ve ekibi, kupada tur, ligde ise 5 maçı da kayıpsız atlatıp devre arasına kadar maksimum puan hedefine ulaşmayı hedefliyor. (Fotomaç)
Trabzonspor'a zorlu fikstür! Abdullah Avcı seri istiyor
Trabzonspor'da pazartesi günü Sivasspor ile başlayacak seri Galatasaray derbisiyle son bulacak. Alınacak sonuçlar ligde ve kupada rotayı belirleyecek.
Süper Lig'de son iki maçını kazanarak çıkışa geçen Trabzonspor'u yıl sonuna kadar oldukça zorlu bir fikstür bekliyor. Ligin 11.haftasında 7 Aralık Pazartesi günü Sivasspor'u konuk edecek olan bordo-mavililer, ardından yine ligde Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Karadeniz ekibi bu maçın akabinde ise 16 Aralık'ta Ziraat Türkiye Kupası 5.eleme turunda sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak maçı kazanan tur atlayacak.
5 SÜPER LİG 1 KUPA SINAVI
DG Sivasspor
Kayserispor (D)
ZTK Adana Demirspor
Çaykur Rizespor
Hatayspor (D)
Galatasaray
İki kulvarda üst üste kritik sınavlara çıkacak olan Trabzonspor, Adana Demirspor maçının ardından 19 Aralık'ta ligde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. 22 Aralık'ta bu kez Hatayspor deplasmanına gidecek olan bordomavililer, zorlu fikstürdeki son maçını 26 Aralık'ta sahasında Galatasaray ile oynayacak. Ortalama 3 günde bir maç yapacak olan Abdullah Avcı ve ekibi, kupada tur, ligde ise 5 maçı da kayıpsız atlatıp devre arasına kadar maksimum puan hedefine ulaşmayı hedefliyor. (Fotomaç)
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