04 Aralık 2020, Cuma

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Trabzonspor'a zorlu fikstür! Abdullah Avcı seri istiyor

Fırtına'ya zorlu fikstür! Avcı seri istiyor
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Giriş Tarihi: 04.12.2020

'da pazartesi günü ile başlayacak seri derbisiyle son bulacak. Alınacak sonuçlar ligde ve kupada rotayı belirleyecek.

Lig'de son iki maçını kazanarak çıkışa geçen 'u yıl sonuna kadar oldukça zorlu bir fikstür bekliyor. Ligin 11.haftasında 7 Aralık Pazartesi günü 'u konuk edecek olan bordo-mavililer, ardından yine ligde ile deplasmanda karşılaşacak. ekibi bu maçın akabinde ise 16 Aralık'ta 5.eleme turunda sahasında 'u ağırlayacak. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak maçı kazanan tur atlayacak.
5 SÜPER LİG 1 KUPA SINAVI
DG Sivasspor
Kayserispor (D)
ZTK Demirspor

Hatayspor (D)

İki kulvarda üst üste kritik sınavlara çıkacak olan Trabzonspor, Adana Demirspor maçının ardından 19 Aralık'ta ligde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. 22 Aralık'ta bu kez Hatayspor deplasmanına gidecek olan bordomavililer, zorlu fikstürdeki son maçını 26 Aralık'ta sahasında Galatasaray ile oynayacak. Ortalama 3 günde bir maç yapacak olan ve ekibi, kupada tur, ligde ise 5 maçı da kayıpsız atlatıp devre arasına kadar maksimum puan hedefine ulaşmayı hedefliyor. (Fotomaç)
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