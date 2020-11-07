Alanyaspor-Trabzonspor maçında Abdülkadir Ömür sakatlanarak oyuna devam edemedi
Süper Lig'in 8. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Mücadelede Fırtına'nın yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür sakatlanarak oyuna devam edemedi. | Son dakika Trabzonspor haberleri
Trabzonspor'un Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
ABDÜLKADİR ÖMÜR SAKATLANDI
Alanyaspor ile oynadığı mücadelenin 53. dakikasında bir hava topuna yükseldikten sonra yere bastığında sorun yaşayan Abdülkadir Ömür, sakatlanarak sahayı sedye ile terk etti.
SEDYE İLE OYUNDAN ÇIKTI
Djaniny'nin sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Abdülkadir Ömür, yere bastığı anda acı hissederken kendini yere bıraktı.
Sağlık ekibinin müdahalesi sonrası sedye ile saha kenarına gelen Abdülkadir Ömür'ün yerine 56. dakikada Yusuf Sarı oyuna girdi.
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