07 Kasım 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Alanyaspor-Trabzonspor maçında Abdülkadir Ömür sakatlanarak oyuna devam edemedi

Trabzonspor'da flaş sakatlık! Oyuna devam edemedi
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Giriş Tarihi: 07.11.2020

Süper Lig'in 8. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşan , sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Mücadelede Fırtına'nın yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür sakatlanarak oyuna devam edemedi. | Son dakika Trabzonspor haberleri

'un Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR SAKATLANDI

Alanyaspor ile oynadığı mücadelenin 53. dakikasında bir hava topuna yükseldikten sonra yere bastığında sorun yaşayan Abdülkadir Ömür, sakatlanarak sahayı sedye ile terk etti.

Aytemiz Alanyaspor 1-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

SEDYE İLE OYUNDAN ÇIKTI

Djaniny'nin sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Abdülkadir Ömür, yere bastığı anda acı hissederken kendini yere bıraktı.

Sağlık ekibinin müdahalesi sonrası sedye ile saha kenarına gelen Abdülkadir Ömür'ün yerine 56. dakikada Yusuf Sarı oyuna girdi.

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