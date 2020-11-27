27 Kasım 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Afobe'ye yakın markaj! Abdullah Avcı...

Afobe'ye yakın markaj! Avcı...
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Giriş Tarihi: 27.11.2020

teknik direktörü , 27 yaşındaki Kongolu Afobe ile idmanlarda yakından ilgilendi.

Süper Lig'de 3 maçtır gole hasret kalan Afobe'yi teknik direktör yakın markaja aldı. Malatyaspor (2) ve F.Bahçe'ye (1) gol atan Kongolu forvet, sınavında pozisyonlardan yararlanamamıştı. 27 yaşındaki futbolcu ile idmanlarda özel ilgilenen Avcı'nın "Takım olarak kalitemizi sahaya yansıttığımızda bu durum senin performansına da olumlu yansıyacaktır. Mücadeleden vazgeçmeden savaşmaya devam et" dediği öğrenildi. (Fotomaç)


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