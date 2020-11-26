26 Kasım 2020, Perşembe
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Trabzonspor'da orta sahada kim oynayacak? Yeni sistemde...
Trabzonspor'da en çok rekabetin olacağı bölge orta saha pozisyonu gibi duruyor. Baker, Abdülkadir Parmak, Flavio ve Abdülkadir Ömür'ü zaman zaman o bölgede oynatan tecrübeli hoca Abdullah Avcı'yı tatlı bir sıkıntı bekliyor.
Ligde 9 haftada 15 gol yiyen Trabzonspor'da takım savunmasını geliştirmek isteyen teknik direktör Abdullah Avcı, orta sahadaki oyun anlayışını da komple değiştirmeyi planlıyor. Newton'un aksine savunma bloğunun önünde tek defansif orta saha oynatan Avcı, tercihini Abdulkadir Parmak ve Baker'den yana kullandı. 57 yaşındaki hoca ikinci yarıda orta sahada yaşanan sıkıntı nedeniyle de Flavio'yu oyuna alıp bu bölgedeki sorunu gidermeye çalışmıştı. Parmak, Baker ve Flavio rekabetinin Avcı'nın tercihlerinde belirleyici olması bekleniyor. (Fotomaç)
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