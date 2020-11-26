26 Kasım 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da orta sahada kim oynayacak? Yeni sistemde...

Orta sahada kim oynayacak? Yeni sistemde...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 26.11.2020

'da en çok rekabetin olacağı bölge orta saha pozisyonu gibi duruyor. Baker, Parmak, Flavio ve Abdülkadir Ömür'ü zaman zaman o bölgede oynatan tecrübeli hoca 'yı tatlı bir sıkıntı bekliyor.

Ligde 9 haftada 15 gol yiyen 'da takım savunmasını geliştirmek isteyen teknik direktör , orta sahadaki oyun anlayışını da komple değiştirmeyi planlıyor. Newton'un aksine savunma bloğunun önünde tek defansif orta saha oynatan Avcı, tercihini Abdulkadir Parmak ve Baker'den yana kullandı. 57 yaşındaki hoca ikinci yarıda orta sahada yaşanan sıkıntı nedeniyle de Flavio'yu oyuna alıp bu bölgedeki sorunu gidermeye çalışmıştı. Parmak, Baker ve Flavio rekabetinin Avcı'nın tercihlerinde belirleyici olması bekleniyor. (Fotomaç)
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