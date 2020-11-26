26 Kasım 2020, Perşembe
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İLK GÜNDEN BU YANA HEDEFİ TAKIM SAVUNMASI
Teknik direktör Abdullah Avcı da göreve başladığı ilk günden bu yana takım savunmasına verdiği önemi dillendiriyor. Trabzon'daki ilk açıklamasında savunmada zafiyet olduğunu ancak bunun bireysel değil takım savunmasından kaynaklandığını belirten Avcı, bordomavili takımın başındaki ilk maçı olan Erzurumspor mücadelesi öncesi de antrenmanlarda takım savunmasını geliştirmeye yönelik çalışmalara ağırlık vermişti. Bu konuda çalışmalar sürüyor.
SIRADA KAZANMA ALIŞKANLIĞI ELDE ETMEK VAR
Yeni takımıyla ilk sınavından zaferle ayrılan ve zamanla takım savunmasını ileri seviyeye taşımayı hedefleyen Avcı, bu süreci en az kayıpla geçirmeyi planlıyor. Deneyimli teknik adam, takımın kazanma alışkanlığı edinmesini ve bu sayede hem takımın özgüven kazanmasını hem de sportif başarıyı yakalamayı arzuluyor. Sezona kötü başlayan bordomavililerin yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın, devre arasına kadarki süreci en iyi şekilde geçirip ara transfer döneminde takıma yapılacak takviyelerle de hedeflerini yukarıya taşımayı planladığı kaydedildi.
CAMİANIN DEVAMLILIK BEKLENTİSİ KARŞILANACAK
Avcı yönetiminde çıktığı ilk maçı gol yemeden tamamlayarak hem kötü sonuçlara hem de istatistiklere son vermesi camiaya moral oldu. Aynı zamanda takımın da oyun içerisinde belirli aralıklarla yaptığı başarılı işler umut verirken, yakalanan bu havanın sürdürülebilir olması noktasında camiada beklentiler de arttı. Camianın beklentilerinin farkında olduğunu belirten teknik direktör Avcı ise kısa bir süreliğine sabır beklentisi içerisinde olduğunu ifade etti.
ABDULLAH AVCI DA İYİ BAŞLAYANLAR LİSTESİNDE
Karadeniz devinin başında Şenol Güneş Stadı'nda ilk lig maçına çıkan son 6 teknik adam da sahadan galip ayrıldı. Bordomavililerde Ziya Doğan Adanaspor, Ersun Yanal Osmanlıspor, Tolunay Kafkas Gaziantepspor, Şota Bursaspor, Hüseyin Çimşir Kasımpaşa ve son olarak Abdullah Avcı Trabzonspor ile ilk iç saha maçında Büyükşehir Erzurum Belediyespor'u mağlup etti. (Fotomaç)
Trabzonspor'da Abdullah Avcı etkisi! İşte o istatistik
Karadeniz devi Trabzonspor'da ilk maçını kazanan Abdullah Avcı, iç sahadaki 11 maçlık gol yeme serisine son verdi. Yeni hedefi savunmayı oturtup seri galibiyetler almak.
Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile artık geleceğe daha umutla bakmaya başladı. Sahasında oynadığı son 11 Süper Lig maçında da gol yiyen ve bu alanda ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda olan Fırtına, 1-0 kazandığı Erzurumspor mücadelesinde kötü gidişata son verdi. Son olarak geçen sezonun 18'inci haftasında 6-0 galip geldiği Kasımpaşa karşılaşmasından bu yana ilk kez evinde oynadığı bir Süper Lig maçını gol yemeden tamamlayan bordo-mavililer, gelecek adına da umut verdi.
İLK GÜNDEN BU YANA HEDEFİ TAKIM SAVUNMASI
Teknik direktör Abdullah Avcı da göreve başladığı ilk günden bu yana takım savunmasına verdiği önemi dillendiriyor. Trabzon'daki ilk açıklamasında savunmada zafiyet olduğunu ancak bunun bireysel değil takım savunmasından kaynaklandığını belirten Avcı, bordomavili takımın başındaki ilk maçı olan Erzurumspor mücadelesi öncesi de antrenmanlarda takım savunmasını geliştirmeye yönelik çalışmalara ağırlık vermişti. Bu konuda çalışmalar sürüyor.
SIRADA KAZANMA ALIŞKANLIĞI ELDE ETMEK VAR
Yeni takımıyla ilk sınavından zaferle ayrılan ve zamanla takım savunmasını ileri seviyeye taşımayı hedefleyen Avcı, bu süreci en az kayıpla geçirmeyi planlıyor. Deneyimli teknik adam, takımın kazanma alışkanlığı edinmesini ve bu sayede hem takımın özgüven kazanmasını hem de sportif başarıyı yakalamayı arzuluyor. Sezona kötü başlayan bordomavililerin yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın, devre arasına kadarki süreci en iyi şekilde geçirip ara transfer döneminde takıma yapılacak takviyelerle de hedeflerini yukarıya taşımayı planladığı kaydedildi.
CAMİANIN DEVAMLILIK BEKLENTİSİ KARŞILANACAK
Avcı yönetiminde çıktığı ilk maçı gol yemeden tamamlayarak hem kötü sonuçlara hem de istatistiklere son vermesi camiaya moral oldu. Aynı zamanda takımın da oyun içerisinde belirli aralıklarla yaptığı başarılı işler umut verirken, yakalanan bu havanın sürdürülebilir olması noktasında camiada beklentiler de arttı. Camianın beklentilerinin farkında olduğunu belirten teknik direktör Avcı ise kısa bir süreliğine sabır beklentisi içerisinde olduğunu ifade etti.
ABDULLAH AVCI DA İYİ BAŞLAYANLAR LİSTESİNDE
Karadeniz devinin başında Şenol Güneş Stadı'nda ilk lig maçına çıkan son 6 teknik adam da sahadan galip ayrıldı. Bordomavililerde Ziya Doğan Adanaspor, Ersun Yanal Osmanlıspor, Tolunay Kafkas Gaziantepspor, Şota Bursaspor, Hüseyin Çimşir Kasımpaşa ve son olarak Abdullah Avcı Trabzonspor ile ilk iç saha maçında Büyükşehir Erzurum Belediyespor'u mağlup etti. (Fotomaç)
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