Trabzonspor'da gelenek devam etti

Fırtına, Abdullah Avcı ile ilk lig maçında Erzurumspor'u evinde 1-0 yendi. Böylece Trabzonspor'da ilk maçına iç sahada çıkan yeni teknik adamların galibiyet serisi devam etmiş oldu. Fırtına'nın başında ilk lig maçına iç sahada çıkan son 6 teknik adam da sahadan galip ayrılmış oldu.

Fırtına, Abdullah Avcı ile ilk lig maçında Erzurumspor'u evinde 1-0 yendi. Böylece Trabzonspor'da ilk maçına iç sahada çıkan yeni teknik adamların galibiyet serisi devam etmiş oldu. Fırtına'nın başında ilk lig maçına iç sahada çıkan son 6 teknik adam da sahadan galip ayrılmış oldu.



Hüseyin Çimşir Kasımpaşa 6-0

Şota Arveladze Bursaspor 1-0

Tolunay Kafkas Gaziantep 4-1

Ersun Yanal Ankaraspor 2-0

Ziya Doğan Adanaspor 2-1

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