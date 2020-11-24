24 Kasım 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da gelenek devam etti

Gelenek devam etti
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 24.11.2020

Fırtına, ile ilk lig maçında Erzurumspor'u evinde 1-0 yendi. Böylece Trabzonspor'da ilk maçına iç sahada çıkan yeni teknik adamların galibiyet serisi devam etmiş oldu. Fırtına'nın başında ilk lig maçına iç sahada çıkan son 6 teknik adam da sahadan galip ayrılmış oldu.

Fırtına, ile ilk lig maçında Erzurumspor'u evinde 1-0 yendi. Böylece Trabzonspor'da ilk maçına iç sahada çıkan yeni teknik adamların galibiyet serisi devam etmiş oldu. Fırtına'nın başında ilk lig maçına iç sahada çıkan son 6 teknik adam da sahadan galip ayrılmış oldu.

Hüseyin Çimşir Kasımpaşa 6-0
Şota Arveladze Bursaspor 1-0
Tolunay Kafkas Gaziantep 4-1
Ersun Yanal Ankaraspor 2-0
Ziya Doğan Adanaspor 2-1

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