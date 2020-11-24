Trabzonspor 6 maç sonra gol yemedi

Milli maç arasında göreve gelen Abdullah Avcı'nın takım içerisinde ön plana çıkartmaya çalıştığı, "Takım savunması" mantalitesi maç içerisinde zaman zaman aksasa da 90 dakika sonunda işe yaradı. Ligde ilk 8 haftada 15 golle en fazla golü kalesinde gören Karadeniz devi, Erzurumspor maçında kalesini de kapadı. Bu sezon ligin sadece ikinci haftasında deplasmanda Denizli'den (0-0) gol yemeyen bordo-mavililer, 6 hafta aradan sonra bir maçta kalesinde gol görmedi.

Milli maç arasında göreve gelen Abdullah Avcı'nın takım içerisinde ön plana çıkartmaya çalıştığı, "Takım savunması" mantalitesi maç içerisinde zaman zaman aksasa da 90 dakika sonunda işe yaradı. Ligde ilk 8 haftada 15 golle en fazla golü kalesinde gören Karadeniz devi, Erzurumspor maçında kalesini de kapadı. Bu sezon ligin sadece ikinci haftasında deplasmanda Denizli'den (0-0) gol yemeyen bordo-mavililer, 6 hafta aradan sonra bir maçta kalesinde gol görmedi.



EVİNDE 308 GÜN SONRA KAPADI

En son sahasında geçen sezon ligin 18. haftasında Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup ederek gol yemeyen bordo-mavililer, 11 maç sonra kalesini kapadı. Karadeniz ekibi, ligde 308 gün sonra iç sahada bir maçta rakibine gol izni vermedi.

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