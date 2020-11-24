24 Kasım 2020, Salı

TRABZONSPOR

Havva ninenin Trabzonspor tutkusu

Havva ninenin Trabzonspor tutkusu
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 24.11.2020

Trabzon'da yaşayan Havva Ayvaz (85), fanatik taraftarı olduğu 'un maçlarını ve futboldaki gelişmeleri yakından takip ediyor. tutkusuyla dikkat çeken, ligdeki futbolcuların çoğunun isim ve mevkilerini bilen Ayvaz, bordo-mavililerden, şampiyonluk bekliyor.

Trabzon'da yaşayan Havva Ayvaz (85), fanatik taraftarı olduğu 'un maçlarını ve futboldaki gelişmeleri yakından takip ediyor. tutkusuyla dikkat çeken, ligdeki futbolcuların çoğunun isim ve mevkilerini bilen Ayvaz, bordo-mavililerden, şampiyonluk bekliyor. Salgın nedeniyle maçları evinden takip edip, stadyumda maç izlemeyi iple çeken Ayvaz, "Ey gidi eski günler, görüyorsunuz o günkü taraftarları, bizim uşakları. İnşallah şampiyon olacağız" ifadesini kullandı.

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