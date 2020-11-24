Havva ninenin Trabzonspor tutkusu

Trabzon'da yaşayan Havva Ayvaz (85), fanatik taraftarı olduğu Trabzonspor'un maçlarını ve futboldaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Futbol tutkusuyla dikkat çeken, ligdeki futbolcuların çoğunun isim ve mevkilerini bilen Ayvaz, bordo-mavililerden, şampiyonluk bekliyor.

Trabzon'da yaşayan Havva Ayvaz (85), fanatik taraftarı olduğu Trabzonspor'un maçlarını ve futboldaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Futbol tutkusuyla dikkat çeken, ligdeki futbolcuların çoğunun isim ve mevkilerini bilen Ayvaz, bordo-mavililerden, şampiyonluk bekliyor. Salgın nedeniyle maçları evinden takip edip, stadyumda maç izlemeyi iple çeken Ayvaz, "Ey gidi eski günler, görüyorsunuz o günkü taraftarları, bizim uşakları. İnşallah şampiyon olacağız" ifadesini kullandı.

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