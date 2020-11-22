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TRABZONSPOR

Abdullah Avcı: Bazı şeyler değişecek

Avcı mesajı verdi! Bazı şeyler değişecek
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Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 Giriş Tarihi: 22.11.2020

'in 9. haftasında oynanacak olan -Erzurumspor maçı öncesi bordo-mavililerin açıklamalarda bulundu. Avcı, "Trabzonspor'a gelmeden önce tespitlerimiz vardı. Bazı şeyler değişecek ancak zaman alacak." dedi.

'un yeni , 'in 9. haftasında oynanacak Erzurumspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam yapmış olduğu değerlendirmede, "Trabzonspor ile ilgili daha önceden de tespitlerimiz var. Bazı şeyler değişecek ancak bunlar zaman alacak.

Takımın enerjisi iyi ve yapmak istediklerimize iyi cevap veriyorlar. Tespitin üzerinden giderek maç kazanmak istiyoruz.

Çok güzel bir duygu yeniden sahada olmak. Bir teknik adamın kendisini iyi hissettiği yer sahadır. Kazanma alışkanlığı olan bir takım yaratmak istiyoruz." dedi.
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