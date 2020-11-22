22 Kasım 2020, Pazar
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Deneyimli teknik adam yapmış olduğu değerlendirmede, "Trabzonspor ile ilgili daha önceden de tespitlerimiz var. Bazı şeyler değişecek ancak bunlar zaman alacak.
Takımın enerjisi iyi ve yapmak istediklerimize iyi cevap veriyorlar. Tespitin üzerinden giderek maç kazanmak istiyoruz.
Çok güzel bir duygu yeniden sahada olmak. Bir teknik adamın kendisini iyi hissettiği yer sahadır. Kazanma alışkanlığı olan bir takım yaratmak istiyoruz." dedi.
Abdullah Avcı: Bazı şeyler değişecek
Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Erzurumspor maçı öncesi bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Trabzonspor'a gelmeden önce tespitlerimiz vardı. Bazı şeyler değişecek ancak zaman alacak." dedi.
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Erzurumspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Deneyimli teknik adam yapmış olduğu değerlendirmede, "Trabzonspor ile ilgili daha önceden de tespitlerimiz var. Bazı şeyler değişecek ancak bunlar zaman alacak.
Takımın enerjisi iyi ve yapmak istediklerimize iyi cevap veriyorlar. Tespitin üzerinden giderek maç kazanmak istiyoruz.
Çok güzel bir duygu yeniden sahada olmak. Bir teknik adamın kendisini iyi hissettiği yer sahadır. Kazanma alışkanlığı olan bir takım yaratmak istiyoruz." dedi.
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