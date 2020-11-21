21 Kasım 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da kadro değişiyor! Abdullah Avcı...

Trabzonspor'da kadro değişiyor!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 21.11.2020

'in 9. haftasında BB Erzurumspor ile karşılaşacak olan , yeni teknik direktörü ile iyi bir başlangıç yapmayı hedeflerken, tecrübeli çalıştırıcının ilk 11'de değişikliğe gideceği öğrenildi.

'de bu sezon çıktığı 8 maçta yalnızca bir galibiyet alabilen ve son 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen , 9'uncu hafta mücadelesinde yarın konuk edeceği karşısından 3 puanla ayrılarak hem kötü gidişata son vermeyi hem de yeni teknik direktörü yönetiminde iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalacak.

KADRO DEĞİŞİYOR

Trabzonspor'da tedavi gören Yusuf ile Salih bu maçta forma giyemeyecek. ile 'in durumları ise yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Abdullah Avcı'nın, ligde son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçından farklı olarak ilk 11'de Serkan, Kamil Ahmet ve Djaniny'in yerine Marlon, Nwakaeme ile Afobe'ye görev vermesi bekleniyor.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin yarın oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasına şu 11 ile çıkması bekleniyor: Uğurcan - Pereira, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Afobe.

SAKAT: Yusuf Sarı, Salih Karvazlı, Hüseyin Türkmen, Kamil (Belirsiz)

CEZALI: Yok

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