21 Kasım 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Fırtına'da sistem değişti! Abdullah Avcı'nın kozu Abdülkadir Ömür

Fırtına'da sitem değişti! Avcı'nın kozu Abdülkadir
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Giriş Tarihi: 21.11.2020

’un yeni hocası , BB maçında ’e özel görev verecek. Avcı, Ömür’den rakip savunmaya delici koşular yapmasını istedi.

'un yeni teknik direktörü , bordo- mavili kariyerini iyi bir giriş yapmak istiyor. Avcı, BB Erzurumspor mücadelesinden mutlak 3 puan hedefliyor. Bunun için de en ince detaylarına kadar düşünüp planlarını öğrencilerine aktarıyor. Deneyimli çalıştırıcı savunmadaki problemleri çözmek için uğraşırken hücumda farklı bir silahı da ortaya çıkarmaya hazırlanıyor. Rakibin Nwakaeme üzerinde yoğunlaşacağını düşünen Avcı, 'e özel taktik belirledi.

BEKLENENDEN ÇABUK İYİLEŞTİ

Abdülkadir Ömür, Alanyaspor maçının ikinci yarısında sakatlanmıştı. Milli arada tedaviye çabuk cevap veren 21 yaşındaki futbolcu Trabzonspor'un BB Erzurumspor karşısında ana silahı olacak. Hafta başından itibaren takımla çalışan genç yıldızla özel görüşmeler yapan Avcı taktiklerini öğrencisinin kafasına işledi. 57 yaşındaki çalıştırıcı, Abdülkadir Ömür'den sürekli hareketli olmasını isterken ona rakip defans arkasına koşular yapmasını emretti. Abdülkadir Ömür'ün hızı ve yeteneğinden faydalanacak. (Fotomaç)
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