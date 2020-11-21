21 Kasım 2020, Cumartesi
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BEKLENENDEN ÇABUK İYİLEŞTİ
Abdülkadir Ömür, Alanyaspor maçının ikinci yarısında sakatlanmıştı. Milli arada tedaviye çabuk cevap veren 21 yaşındaki futbolcu Trabzonspor'un BB Erzurumspor karşısında ana silahı olacak. Hafta başından itibaren takımla çalışan genç yıldızla özel görüşmeler yapan Avcı taktiklerini öğrencisinin kafasına işledi. 57 yaşındaki çalıştırıcı, Abdülkadir Ömür'den sürekli hareketli olmasını isterken ona rakip defans arkasına koşular yapmasını emretti. Abdülkadir Ömür'ün hızı ve yeteneğinden faydalanacak. (Fotomaç)
Fırtına'da sistem değişti! Abdullah Avcı'nın kozu Abdülkadir Ömür
Trabzonspor’un yeni hocası Abdullah Avcı, BB Erzurum maçında Abdülkadir Ömür’e özel görev verecek. Avcı, Ömür’den rakip savunmaya delici koşular yapmasını istedi.
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, bordo- mavili kariyerini iyi bir giriş yapmak istiyor. Avcı, BB Erzurumspor mücadelesinden mutlak 3 puan hedefliyor. Bunun için de en ince detaylarına kadar düşünüp planlarını öğrencilerine aktarıyor. Deneyimli çalıştırıcı savunmadaki problemleri çözmek için uğraşırken hücumda farklı bir silahı da ortaya çıkarmaya hazırlanıyor. Rakibin Nwakaeme üzerinde yoğunlaşacağını düşünen Avcı, Abdülkadir Ömür'e özel taktik belirledi.
BEKLENENDEN ÇABUK İYİLEŞTİ
Abdülkadir Ömür, Alanyaspor maçının ikinci yarısında sakatlanmıştı. Milli arada tedaviye çabuk cevap veren 21 yaşındaki futbolcu Trabzonspor'un BB Erzurumspor karşısında ana silahı olacak. Hafta başından itibaren takımla çalışan genç yıldızla özel görüşmeler yapan Avcı taktiklerini öğrencisinin kafasına işledi. 57 yaşındaki çalıştırıcı, Abdülkadir Ömür'den sürekli hareketli olmasını isterken ona rakip defans arkasına koşular yapmasını emretti. Abdülkadir Ömür'ün hızı ve yeteneğinden faydalanacak. (Fotomaç)
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