Abdullah Avcı'nın yorumculuk zamanlarında bile sürekli övdüğü 31 yaşındaki Nwakaeme'ye takımın sahadaki liderliğini veren başarılı hoca, oyun sistemini ona göre kuruyor.

Hücum planında kanat oyuncularına ciddi önem veren Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'daki en büyük silahı tartışmasız Anthony Nwakaeme. Yorumculuk yaptığı dönemde dahi Trabzonspor'un 31 yaşındaki Nijeryalı sol kanattan övgüyle bahseden ve ligin en değerli isimlerinden biri olduğunu belirten tecrübeli hoca, planlarını onun üzerinden kuruyor. Aynı Başakşehir-Visca örneğindeki gibi... Yıllarca çalıştığı İstanbul ekibinde Visca'yı üst seviyeye çıkartan ve Boşnak yıldız üzerinden hücumda fark oluşturan Avcı, benzer stratejiyi Nwakaeme'de uygulayacak. Futbolcusunun skor katkısından zaten memnun olan bordomavili hoca, 'Bay Beyin'e daha fazla sorumluluk verip, onu takım lideri haline getirecek



28 GOL ATTI, 23 DE ASİST YAPTI



Fırtına'nın Kasımpaşa'ya 4-3 mağlup olduğu maçta iki gol atıp bir de asist yaptıktan sonra sakatlanan Nwakaeme, Alanyaspor sınavında kadroda yer almasına rağmen riske edilmemişti. Nijeryalı yıldızın liderliğine çok güvenen Avcı, özellikle bu toparlanma sürecinde onun sergileyeceği futbolu kritik nokta olarak görüyor. Takımda 3. sezonunu geçiren Nwakaeme, bu süre zarfında toplam 80 maça çıkarken 28 gol atıp 23 de asist yaptı. Bu istatistiğiyle Karadeniz ekibinin skora en fazla katkıda bulunan ismi konumunda bulunan 31 yaşındaki yıldızın BB Erzurumspor maçında oynayacağı öğrenilirken, moralinin de yerine geldiği gözlendi. (Fotomaç)

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