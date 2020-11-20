20 Kasım 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Fırtına'da Abdülkadir Ömür zamanı!

Fırtına'da 'Ömür' zamanı!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 Giriş Tarihi: 20.11.2020

'da yaşadığı sakatlıktan dolayı bir süredir sahalardan uzak kalan yıldız isim geri dönüşe hazırlanıyor. Teknik direktör ile görüşen genç futbolcu forma için hazırım mesajını verdi.

Türk Messi , bu sezonki performansıyla eleştirilerin hedefi olmuştu. Ama teknik direktör göreve gelir gelmez ilk iş olarak sakatlığı nedeniyle milli takıma gidemeyen 21 yaşındaki sağ kanat ile bir görüşme yaptı ve "Sen bu ülkenin yetiştirdiği en özel yeteneklerden birisin. İlk çıktığında bile seni takımımda görmek istemiştim. Şimdi yeniden başlıyoruz" dedi. Tecrübeli hoca ayrıca basın toplantısında "Abdülkadir korumam altında" diyerek ona bir kez daha sahip çıktı. 57 yaşındaki hocanın, 1.68 boyundaki talebesine önemli sorumluluklar vermeyi planladığı belirtiliyor. Avcı'nın takımın hücum organizasyonlarını Ekuban, Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür üzerine kurmayı planladığı dile getirildi. (Fotomaç)
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