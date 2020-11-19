19 Kasım 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Anders Trondsen'in dönüş tarihi belli oldu!

Trondsen'in dönüş tarihi belli oldu!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.11.2020

'a sezon başında takıma dahil olan ve sezon başlamadan sakatlık geçirip yaklaşık 4-6 ay arası sahalardan uzak kalacağı açıklanan 'den iyi haber geldi. Norveçli yıldızın şubat ayı içerisinde antrenmanlara başlayacağı öğrenildi.

'a büyük umutlarla transfer edilen ancak eylülde idmanda ön çapraz bağları kopan 'in 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Tedaviye hızlı yanıt veren Norveçli orta sahanın beklenenden daha erken sahalara dönebileceği kaydedildi. 25 yaşındaki futbolcunun da şubat ayı içerisinde takıma katılması için kendisine hedef koyduğu öğrenildi. (Fotomaç)
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Avcı'nın kozu savunma! Antrenmanlarda... Avcı'nın kozu savunma! Antrenmanlarda...
Ömür'den büyük fedakarlık! Sakatlığı... Ömür'den büyük fedakarlık! Sakatlığı...
Fırtına'da yeni sayfa zamanı! Hedef belli oldu Fırtına'da yeni sayfa zamanı! Hedef belli oldu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör